Feddal negociado pelo Sporting: confira os valores em cima da mesa

Vinculado ao Bétis de Sevilha até 2021, o atleta encaixa no perfil desejado por Rúben Amorim. Em Espanha o negócio é dado como praticamente concluído. Os dois clubes, a O JOGO, recusam comentar

Zouhair Feddal está a ser negociado pela SAD liderada por Frederico Varandas, tendo em vista o reforço do lado esquerdo do eixo defensivo dos leões. O processo, apurou O JOGO tem conhecido desenvolvimentos de há um mês a esta parte e em Espanha, ontem, sexta-feira, vários meios de informação deram conta de que as negociações estão prestes a chegar ao final, algo que se espera que aconteça nos próximos dias.

O jornal Marca avança que o internacional marroquino de 30 anos deverá custar aos cofres leoninos cerca de três milhões de euros, ele que possui contrato com o Bétis de Sevilha por mais uma temporada, até julho de 2021 - foi contratado ao Alavés há três épocas por 2,5 milhões de euros. Ora, Feddal encaixa precisamente nos pressupostos que os leões têm para o reforço de uma posição em que Mathieu já não conta, facto, diga-se, que acelerou o processo em torno do marroquino: é um defesa-central experiente, canhoto e veloz, que, sublinhe-se, enquadra-se financeiramente nas limitações da SAD verde e branca. E este pressuposto é determinante para a conclusão do processo.

No último período de transferências esteve na mira do Valência. Agora tem emblemas franceses, alemães, mexicanos, americanos e árabes a perguntar por ele

Considerado como transferível pelos responsáveis do Bétis, Feddal, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, aufere entre um e 1,5 milhões de euros brutos por ano, vencimento comportável, mesmo que seja ajustado em alta, com o limite máximo que os dirigentes do emblema de Alvalade pretendem estabelecer no que aos profissionais do futebol diz respeito, concretamente um milhão de euros livres de impostos por ano. Feddal esteve mesmo com um pé no Valência, quando o emblema che procurava uma alternativa para o lesionado Garay.

Hoje em dia, o experiente central é pretendido por outros emblemas, concretamente da Alemanha, França, México, Estados Unidos e de países árabes, o que torna o processo naturalmente sensível para os leões.

Ontem, sexta-feira, contactado pelo nosso jornal, o presidente do Bétis de Sevilha, Ángel Haro, recusou tecer qualquer comentário sobre o assunto, mantendo a confidencialidade em torno do tema, pelo menos da sua parte.Também o Sporting, confrontado por O JOGO, resguardou a sua posição quanto a este tema, sustentando, fonte oficial do mesmo, que "a época só termina no dia 26 de julho", pelo que até lá o clube "não comentará qualquer especulação de mercado".

A posição das partes entende-se nesta fase, sendo certo que o relacionamento entre os dois clubes é próximo, até porque há dois anos ambos negociaram a transferência de William Carvalho, médio internacional português por 16 milhões de euros, acrescidos de 4 milhões de euros de bónus e 25% de uma futura transferência.