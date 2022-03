Feddal "chocado": recebeu bilhete de avião, mas está fora dos eleitos de Marrocos

Selecionador Vahid Halilhodzic comentou a situação de forma... quase cómica.

Zouhair Feddal, central do Sporting, está desgostoso por ter ficado afastado da convocatória do selecionador de Marrocos, Vahid Halilhodzic, para o play-off de apuramento para o Mundial, frente à República Democrática do Congo. O jogador refere, inclusive, que chegou a receber o bilhete de avião para se juntar à concentração.

"Recebi a convocatória para a concentração da seleção nacional e a federação, inclusive, enviou-me o bilhete de avião para poder viajar. Hoje [ontem] fiquei chocado por não ver o meu nome na lista de convocados. Até agora não sei porquê", desabafou Feddal, em declarações reproduzidas pela DM Sport.

Ora, o comentário do selecionador a todo este imbróglio não deixa de ser curioso: "Esqueci-me que ele era canhoto. Então optei pelo El Yamiq [Valladolid]. Enviámos o bilhete de avião para o Feddal? Isso pouco me interessa, não sou que pago. Ele pode ver a sua família e estar nas bancadas com o Soufiane Rahimi [outro jogador fora da convocatória]."

Os jogos entre Marrocos e República Democrática do Congo estão marcados para 25 e 29 de março.