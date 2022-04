Feddal falha renovação automática e já prepara a saída do Sporting

Marroquino esteve com os seus representantes nos últimos dias, em Lisboa, já de olho no futuro.

O futuro de Zouhair Feddal está cada vez mais longe de Alvalade e o defesa marroquino não só já não se vê em 2022/23 com a camisola verde e branca vestida, como já está a preparar o futuro. No dia em que falhou a renovação automática por não ter participado no encontro contra o Paços de Ferreira, Feddal reuniu com um conjunto de representantes da agência que gere a sua carreira, para colocar em marcha planos alternativos, sendo que o regresso à liga espanhola é o cenário mais provável para o jogador de 32 anos. Feddal tem mercado em Espanha, onde cresceu, fez a formação e cumpriu grande parte da carreira.

Em Alvalade desde 2020/21, foi peça fundamental nas conquistas leoninas dessa temporada, mas na presente perdeu o lugar no onze progressivamente. Tem um total de 25 jogos (há um ano, com menos competição por eliminações prematuras de Taça de Portugal e Liga Europa, somou 34), mas só 18 contam para o processo da renovação automática. O marroquino precisava somar um total de 25 jogos, com pelo menos 45" em campo, entre Liga e da Liga dos Campeões. Ora, com apenas mais seis jornadas por disputar e com a equipa fora da competição europeia, na melhor das hipóteses alcançará os 24 jogos nesta contagem. Outro factor importante para o desfecho deste caso é o alto vencimento do central, de um milhão de euros, no teto salarial do clube, sem a correspondência desejada em rendimento desportivo.

A SAD verde e branca, refira-se, não manifestou intenção de tentar a renovação pela via da negociação, pelo que Feddal já se vê com um pé fora. "Visitas que sabem bem", escreveu no Instagram, como legenda a uma fotografia com os agentes David García, David Rivas, André Carriço e João Gonçalves, todos da agência Promoesport, que o representa.

SAD trabalha em substituto destro

Amorim conta com Gonçalo Inácio, Luís Neto, Coates e Matheus Reis como centrais para a próxima temporada, com o último a poder ser também opção para ala esquerdo, e a SAD já trabalha na contratação de um substituto para Feddal. O objetivo é recrutar um defesa com experiência internacional, destro, para que Inácio possa passar a jogar preferencialmente na esquerda do trio de centrais, com Coates ao meio. Será necessário investimento para contratar o alvo que a SAD já tem na mira. Neto, Reis, Marsà e até Esgaio serão alternativas.