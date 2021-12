Feddal fala sobre a lesão sofrida no Benfica-Sporting: "Mais um obstáculo"

Feddal lesionou-se e foi substituído aos 55 minutos do Benfica-Sporting. Este sábado dirigiu-se aos adeptos, através das redes sociais.

Feddal sofreu uma lesão muscular no início da segunda parte na face posterior da coxa esquerda e acabou substituído no Benfica-Sporting. Neste sábado, o defesa-central fez uma publicação nas redes sociais, para agradecer as mensagens dos adeptos leoninos.

"Uma lesão vai impedir-me de ajudar os meus companheiros nos próximos jogos... mais um obstáculo ... obrigado pelas mensagens sportinguistas, feliz final de semana a todos", escreveu o marroquino.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zouhair Feddal (@zou_feddal)

O Sporting venceu o Benfica por 3-1, no Estádio da Luz, na 13.º jornada da Liga Bwin.