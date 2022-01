Feddal está a nove jogos da renovação automática com o Sporting

Em 2020/21 a SAD ponderou avançar para prolongar o contrato do marroquino, mas agora está mais tranquila da continuidade deste para 2022/23. É o único que não está blindado

Feddal está parado neste momento devido a uma lesão na face posterior da coxa esquerda, tendo sido substituído no jogo com o Benfica, a qual atrasou o seu processo de renovação. O central de 32 anos cumpriu 16 jogos até aqui e está a nove dos 25, fasquia que lhe permitirá uma extensão automática do vínculo.

O defesa ex-Bétis está a seis meses de acabar o contrato e, dos atletas que mais vezes vão ao onze é o único que não está salvaguardado para 2022/23, isto porque Porro também termina o contrato de empréstimo, mas não é do Sporting.

O jogador assinou um contrato válido por dois anos e, mesmo chegando livre, implicou um investimento de 2,5 M€. Muito satisfeitos com o desempenho de Feddal na época do título, na qual fez 34 jogos, o melhor registo dos últimos 12 anos do canhoto, os leões ponderaram acionar a extensão do vínculo o ano passado, porém esperaram pelas abordagens no último mercado e Getafe, Osasuna e Valência não chegaram a valores importantes.

Feddal está satisfeito em Lisboa e vai sendo gerido fisicamente por Amorim. A SAD está tranquila quanto à renovação, que demoveria a necessidade de investir muito no mercado por um central.

Bragança, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Adán, Neto e Palhinha já renovaram em 2021.