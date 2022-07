Feddal é apontado ao Panathinaikos, avança imprensa grega

Feddal deixou o Sporting no final da época

Panathinaikos quer construir uma equipa forte e Slimani é outra hipótese

O Panathinaikos, avança o portal "Spor24", está na corrida por Feddal, jogador que terminou contrato com o Sporting no final de junho.

Escreve a publicação grega que o clube está disposto a suportar as exigências salariais do marroquino, que têm atrasado as investidas de Almería, Elche, Rayo e Celta.

Recorde-se que o Pana quer construir uma equipa forte e que Slimani é ainda hipótese.