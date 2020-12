Defesa-central do Sporting recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem que se presume ser direcionado à equipa de arbitragem do jogo com o Famalicão.

"Ai meu Deus...", foi esta a curta mensagem que Zouhair Feddal, defesa-central do Sporting, escreveu no Twitter pouco depois do término do encontro com o Famalicão. Apesar de não deixar explícito, presume-se que as palavras do marroquino se dirijam à equipa de arbitragem, que anulou um golo a Coates nos descontos e que daria o 3-2 aos leões.

O presidente dos verdes e brancos, Frederico Varandas, também falou aos jornalistas para criticar o VAR pelo golo anulado ao central uruguaio.