Feddal aconselha os jovens e fala sobre Amorim: "As boas pessoas merecem o melhor"

Declarações do central marroquino em entrevista ao Jornal Sporting.

Zouhair Feddal, central marroquino de 32 anos, confirmou a saída do Sporting, em entrevista ao jornal do clube. O experiente jogador deixou um conselho aos jovens da formação e falou ainda do trabalho com Rúben Amorim.

"Aos jogadores mais novos, aos da formação, digo que continuem a trabalhar, porque com o Rúben [Amorim] a oportunidade irá surgir", começou por aconselhar, antes de elogiar Amorim.

"Gostei muito [de trabalhar com Rúben Amorim]. É um treinador muito jovem, mas que tem muito conhecimento. Vou estar-lhe eternamente agradecido por me ter dado a oportunidade de vir para o Sporting", afirmou, concluindo de seguida:

"Desejo-lhe muita sorte e espero que conquiste todos os objetivos que tem. Ele merece tudo de bom porque, para mim, as boas pessoas merecem sempre o melhor."