FC Porto-Sporting: CD arquiva processo instaurado a Hugo Viana

Diretor desportivo do Sporting viu o vermelho após o apito final e esteve suspenso preventivamente.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu arquivar o processo disciplinar instaurado a Hugo Viana na sequência da confusão após o apito final do encontro entre FC Porto e Sporting, da ronda 22 do campeonato.

À semelhança de Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto, o diretor desportivo do Sporting foi suspenso preventivamente por 20 dias, tendo sido expulso por João Pinheiro após o apito final do clássico. De acordo com o relatório do árbitro, entrou no terreno do jogo "para provocar um conflito com um adversário", neste caso Pepe.

Luís Gonçalves por seu lado, é acusado pelo CD de infrações graves, assim como Pepe e Tabata.