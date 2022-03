Fator casa "não é vantagem" na primeira mão das "meias" da Taça: "Podemos vencer no Dragão"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em antevisão à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, contra o FC Porto, agendada para esta quarta-feira (20h45), em Alvalade

Fator casa na primeira mão: "Não é vantagem. Temos de jogar lá também. Há ainda a diferença de golos nesta competição. Pode ter influência no desenrolar da eliminatória. É um jogo entre duas grandes equipas, tão parecidas e tão fortes, que o FC Porto pode vencer em Alvalade e nós no Dragão. Há que olhar para o jogo que fizemos no Dragão e melhorar o que há para melhorar e manter o resto."

Situação de Tabata: "Estou a contar com o Tabata. Não acredito que saia castigo [do Conselho de Disciplina], até passarmos a eliminatória da seleção nacional com a Itália. Estou tranquilo e a contar com o Tabata."

Importância psicológica do jogo para pressionar FC Porto: "Vivemos essa situação na Taça da Liga. Também se falava muito no que o Benfica e o Sporting tinham passada em jogos anteriores. Não terá grande influência no campeonato, mas sim na Taça de Portugal. No campeonato tudo pode acontecer. Há que encarar cada jogo com a sua história. São jogos diferentes. Este jogo não vai ter influência no desenrolar do campeonato."