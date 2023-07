Fatawu volta a deixar mensagem nas redes sociais: "Sou mais forte do que o passado..."

Internacional ganês trabalha à parte na Academia e não parece entrar nas contas de Rúben Amorim para a nova temporada

Enquanto continua a trabalhar à parte na Academia de Alcochete, Fatawu utilizou as suas redes sociais para voltar a escrever uma mensagem.

"Eu serei sempre o mesmo homem. Sou mais forte que o passado e nada no futuro me assusta. Deus acima de tudo", pode ler-se nas histórias do internacional ganês no Instagram.

De recordar que, apesar de estar a treinar à parte, o jogador disse recentemente estar feliz em Alvalade.