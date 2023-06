Fatawu trabalha sozinho antes da CAN sub-23

Fatawu com a camisola do Sporting

Ganês publica diariamente nas redes sociais o trabalho individualizado que realiza para estar em forma para a sua seleção

A larga maioria de jogadores do Sporting está de férias. As exceções encontram-se nos jogadores convocados para as respetivas seleções. Fatawu é um desses casos, mas tem trabalhado de forma individualizada de modo a manter a forma física antes da CAN de sub-23, a decorrer em Marrocos.

O extremo é sempre ativo nas redes sociais e foi possível vê-lo a dançar e a correr na passadeira do ginásio, enquanto era notório o esforço físico para se encontrar em boas condições.

O Gana vai começar a participação no dia 25 e vai em busca da qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024.