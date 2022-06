Fatawu, reforço do Sporting, marcou um dos penáltis na vitória do Gana

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Gana venceu o Chile e conquistou o terceiro lugar na Taça Kirin.

Fatawu Issahaku, médio ofensivo que reforçou o Sporting, marcou um dos penáltis que deu a vitória ao Gana frente ao Chile, esta terça-feira, no jogo de atribuição do terceiro lugar da Taça Kirin, no Japão.

Após um empate sem golos no tempo regulamentar, os africanos (que jogaram durante algum tempo com nove jogadores) venceram por 3-1 nas grandes penalidades. O Chile falhou três penáltis.

Ganês de 18 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas com os leões e ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.