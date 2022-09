Fatawu mostra serviço pelo Gana: apontou o golo da vitória

Jovem jogador do Sporting deu o triunfo no particular com a Nicarágua.

O avançado do Sporting Issahaku Fatawu marcou esta terça-feira o golo que permitiu ao Gana, adversário de Portugal no Mundial'2022 de futebol, vencer por 1-0 diante de Nicarágua, em jogo particular disputado em Lorca, em Espanha.

O jovem jogador leonino, de 18 anos, marcou o único golo do encontro aos 35 minutos, assinando o primeiro tento pela seleção principal ganesa, pela qual atuou pela 13.ª vez.

O Gana vai ser o primeiro adversário de Portugal no Grupo H do Campeonato do Mundo, que vai realizar-se no Catar, num jogo que está agendado para 24 de novembro, em Doha.

Uruguai e Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, são as outras seleções que integram a poule.