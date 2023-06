Fatawu, jogador do Sporting, deixou um recado antes de sair de Alcochete

Extremo está preocupado com a pouca utilização e quer garantias para 2023/24.

Fatawu vai estar ao serviço dos sub-23 Gana, mas deixou o recado antes de sair de Alcochete. O canhoto, sabe O JOGO, transmitiu alguma preocupação por não ter sido opção regular na equipa principal e pretende que a situação mude em 2023/24.

O extremo chegou em 2022, é considerado um ativo de enorme talento, mas Amorim considerou que lhe faltavam bases táticas e optou por cedê-lo à equipa B em vários momentos. Ciente de que o Sporting procura um avançado para se juntar a Chermiti e Paulinho, Edwards e Trincão passarão a estar sempre a jogar nos corredores e Pedro Gonçalves é intocável para o treinador leonino. Havendo ainda Arthur Gomes na lista dos polivalentes, o ganês teme não ter espaço e explicou isso mesmo aos responsáveis técnicos verdes e brancos.

Com 12 jogos realizados pela equipa principal, apenas um como titular, o canhoto foi experimentado nas alas e não alinhou tanto na posição onde se notabilizou no seu país, como extremo direito. Marcou e decidiu um apuramento na Youth League e fez um golo de meio-campo pelo Gana. Sabe, naturalmente, que tem mercado e que a presença na CAN sub-23 será forma de vincar o seu talento, depois de não ter tido oportunidade de mostrar talento no Mundial, pois só jogou um minuto. O jogador tem trabalhado de forma individualizada de modo a manter a forma física antes da CAN de sub-23.