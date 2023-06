Fatawu conquista penálti nos sub-23 do Gana

Extremo ganês foi importante num lance individual que potenciou a vantagem da sua seleção diante do Egito.

Fatawu integrou as opções iniciais dos sub-23 do Gana e teve papel determinante no empate diante do Egito (1-1), pois, em lance individual, driblou três adversários e foi derrubado na área, conquistando o penálti que resultou no único golo da sua seleção.

Marcou aos 10 minutos Afriyie, na sequência dessa grande penalidade. Fatawu, que não parou o trabalho de ginásio desde que terminou a época pela equipa B do Sporting, foi substituído aos 65'.

O extremo do Sporting terá a estreia na CAN da categoria, dia 25, frente ao Congo e no Gana foi valorizada a sua capacidade individual e o descaramento com que parte para o 1x1. É um titular em potência na competição.