Fatawu agradecido: "O Sporting deu-me uma segunda vida"

Declarações de Fatawu, ala do Sporting e da Seleção do Gana, após a derrota por 3-2 com Portugal, esta quinta-feira.

Adaptação ao Sporting: "Gradualmente estou a desenvolver-me. Gosto de estar no Sporting."

Sporting foi fundamental para chegar ao Mundial? "O Sporting deu-me uma segunda vida. Guiaram-me, ajudaram-me no desenvolvimento."

Está insatisfeito com a falta de minutos no Sporting? "Qualquer futebolista quer jogar, é decisão do treinador. Estou ok com a decisão do treinador."

Posição preferida? "Ele [Rúben Amorim] sabe onde posso jogar. É a sua decisão. Quero colocar muito trabalho no futuro depois do torneio."

Jogo com Portugal: "Ronaldo é sempre uma lenda. Em todos os jogos ele tem estado bem. Tivemos algumas conversas motivacionais no balneário. O árbitro decidiu assim com o penálti e é como é. Queremos melhorar o nosso desempenho para os próximos jogos."