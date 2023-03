Fatawu marcou o golo que apurou o Gana para a fase final da CAN sub-23

O Gana venceu a Argélia por 1-0 e apurou-se para a ​​​​​​​fase final da Taça de África das Nações de sub-23. Fatawu marcou o golo.

Fatawu marcou de cabeça o golo que valeu ao Gana o apuramento para a fase final da Taça de África das Nações de sub-23.

O jogador do Sporting foi decisivo nesta eliminatória contra a Argélia, pois resolveu o jogo desta terça-feira, no Gana, (1-0), além de ter empatado o encontro da primeira mão, fora, com um golo que correu mundo por ter sido feito ainda atrás de meio-campo.

O torneio vai disputar-se de 24 de junho a 8 de julho.