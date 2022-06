Fasquia do Sporting a subir na pré-época: "Procura abraçar novos desafios"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

O patamar de exigência é bem mais elevado em relação ao de 2021.

Os jogadores do Sporting apresentam-se amanhã, segunda-feira, aos trabalhos, em Alcochete, já com uma novidade bem presente: nesta pré-época vão começar desde logo a defrontar adversários de elevada qualidade, ao contrário do que, por exemplo, tinha acontecido na temporada anterior, quando os opositores foram Estoril, Belenenses, Casa Pia ou Portimonense.

Gansos e algarvios voltam a ser chamados à liça, mas, em vez de canarinhos ou azuis, desta feita os leões poderão ter pela frente equipas como a Roma (vencedora da Conference League), o Sevilha, o Villarreal (semifinalista da Champions), além do Saint-Gilloise (2.º da liga belga).