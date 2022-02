Famalicão tem sido um osso duro de roer e resiste a Rúben Amorim

Nos 74 jogos realizados na Liga Bwin, o técnico já defrontou 22 adversários e só não ganhou a... um.

Rúben Amorim vai cumprir este domingo o 75.º jogo como treinador na Liga Bwin, nove ao comando do Braga e 66 à frente do Sporting. O adversário, às 20h30 em Alvalade, é o Famalicão, o único de 22 oponentes a quem nunca ganhou para o campeonato - sendo que pelos Guerreiros do Minho venceu o Sporting, FC Porto e V. Setúbal, as únicas equipas a quem não venceu com os leões na Liga.

A história dos confrontos de Amorim com os famalicenses começou na temporada passada, uma vez que em 2019/20 não os defrontou quer pelo Braga, quer pelo Sporting. E o primeiro desses embates, a 5 de dezembro de 2020, foi aquele em que esteve mais perto de somar os três pontos. No Minho, os leões estiveram duas vezes na frente do marcador, com golos de Pedro Gonçalves e Pedro Porro, mas aos 89" Jhonata Robert bateu Adán de livre direto e fez o 2-2 final. A 11 de março, o líder e futuro campeão, voltou a adiantar-se com um golo de Pote (25"), mas a resposta de Anderson Silva foi quase imediata, marcando aos 27", e o marcador não se alteraria mais.