Famalicão de má memória: se "matar o borrego", Amorim supera registo de Jorge Jesus

Foram 20 os adversários derrotados até agora por equipas de Rúben Amorim, entre Braga e Sporting. Só o "Fama" escapou, o que também acontece com o Estádio Municipal daquela cidade minhota

Só há um clube português que ainda não perdeu no campeonato contra equipas treinadas por Rúben Amorim. Chama-se Famalicão e é o próximo adversário do Sporting na Liga Bwin, em partida a ter lugar no próximo sábado, a contar para a quarta jornada da prova.

O jogo realiza-se em Vila Nova de Famalicão, recinto que, curiosamente, é também o único onde Amorim nunca conseguiu triunfar, de entre todos aqueles que já visitou no campeonato.