Faltou Pedro Gonçalves no ataque do Sporting: uma análise ao jogo de Dortmund

Com Coates o Sporting reencontrou em Dortmund equilíbrio defensivo, mas sem Pote o golo esteve sempre longe.

O Sporting soma duas derrotas na Liga dos Campeões. Contudo, há um mar de diferenças entre a goleada sofrida (1-5) em Alvalade frente ao Ajax e o desaire (0-1) em Dortmund.

Para Luís Martins, antigo treinador do Sporting B e que fez parte das equipas técnicas de André Villas-Boas no Tottenham e Zenit, o regresso de Coates à equipa foi "fundamental" para estabilizar a defesa. Apesar de "corrigir muitos dos erros que cometeu no primeiro jogo com o Ajax" e ter sido "mais concentrado defensivamente", Luís Martins considera que o Sporting nunca esteve perto de marcar e isso foi o grande problema para sair do jogo na Alemanha com um resultado mais positivo.