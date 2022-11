Rúben Amorim após o Sporting-Frankfurt: "Falta qualquer coisa"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota com o Eintracht Frankfurt (2-1), na 6.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Análise: "Uma equipa ansiosa, eles também, num jogo confuso. Eles sem rematar, nós com mais oportunidades, eles com um pouco mais de bola. Acabou a equipa alemã por ser mais feliz."

O que falhou: "Não aconteceu nada, nós defendemos como tínhamos de defender, depois um penálti mudou o jogo... uma bola que nem se percebeu bem no segundo golo, em corrida. Foi a história do jogo. Complicámos um bocadinho em algumas saídas. Mesmo com espaço não conseguimos fazer melhor e foi isto."

Futuro na Liga Europa: "A vida é seguir em frente, estamos desanimados, é uma época complicada, mas nem vamos pensar na Liga Europa, é indiferente hoje. A Liga dos Campeões é um nível muito alto, mesmo assim dividimos o jogo. Mas temos de ser melhores. Não lhes posso dizer nada, porque foi complicado jogar este jogo, porque falta qualquer coisa neste momento e acho que tem muito a ver com a confiança."