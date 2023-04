Falhar a Champions é um problema de milhões para o Sporting e implica mais vendas

O apuramento para a Champions complicou-se via campeonato. Só a vitória na Liga Europa pode salvar a época e evitar a necessidade de mais vendas no defeso. Sete pontos separam o Sporting do terceiro lugar e restam disputar seis jornadas. Os leões já não defrontam o Braga, o que complica ainda mais a tarefa de recuperar o atraso para atingir o pódio.

Muitos milhões separam a participação na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Isso tem enorme relevância no orçamento de qualquer clube português e o Sporting não é exceção.

Um número explica bem a diferença de estar ou não na principal competição de clubes da UEFA em 2023/24: 25. Porque são esses os milhões a menos encaixados só pela presença na fase de grupos. Isto tendo por referência a diferença entre os 28,14 M€ (verba que pode sofrer ligeiras alterações consoante a classificação no ranking) que os leões encaixaram à cabeça pela entrada na Champions esta época e os 3,5 M€ que são assegurados pela participação na Liga Europa.