Falhado o negócio José Ángel, Sporting volta a virar atenções para Lamptey

Jogador do Brighton é um alvo do emblema leonino desde janeiro

Falhado o negócio José Ángel, novela que passou por diversos episódios, o Sporting terá virado de novo atenções para o defesa-direito Tariq Lamptey, internacional pelo Gana, avança esta quinta-feira o site "Sports World Ghana".

De acordo com as mesmas informações, o emblema leonino está disposto a gastar entre oito e dez milhões de euros para adquirir os serviços do jogador de 22 anos, que está desde o mercado de transferências de janeiro na mira do clube, aquando da saída de Pedro Porro para o Tottenham.