Falhado o negócio com o Sporting, José Ángel já está no estágio do Sevilha

José Ángel com a camisola do Sevilha

Jogador treina amanhã com os colegas. Diário "Relevo" aponta a "insatisfação" do jogador pela forma como decorreu o negócio com o Sporting

José Ángel já está no estágio do Sevilha, em Jerez, depois de ter-se rompido a negociação com o Sporting.

O periódico "Eldesmarque" dá conta de que o lateral de 21 anos vai treinar amanhã com os restantes colegas e que estará integrado até encontrar uma solução para o seu futuro.

Na Andaluzia, o jornal "Relevo" explicitou a "insatisfação" do jogador espanhol pela forma como foi conduzido o fim do negócio com o Sporting, com o clube leonino a alegar que o atleta não estaria apto fisicamente a breve prazo e que demoraria a recuperar de uma lesão muscular na coxa, justificando que sem ser solução imediata o negócio não faria sentido.

Os representantes do jogadores rejeitaram a versão leonina e declaram a total aptidão do lateral direito, que seria comprado por perto de 4 milhões de euros, ficando o Sevilha com 20% do passe.