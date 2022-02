Faleceu sócio número 1 do Sporting

Eduardo Hilário tinha 97 anos e o clube expressou nota de pesar

O Sporting manifestou o pesar pela morte de Eduardo Hilário, que faleceu hoje aos 97 anos. Nascido a 27 de março de 1924, foi com menos de dois anos que se tornou sócio, sendo o associado número 1 do clube desde 2019.

Jogou voleibol ao serviço do Sporting e foi parte integrante do Grupo "Os Cinquentenários".



Em Abril de 2020, foi um dos sócios com mais de 75 anos de filiação homenageados pelo Clube, tendo recebido em casa a visita de Luís Neto e da vice-presidente Maria Serrano.

"Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", comunicou o Sporting no seu sítio oficial.