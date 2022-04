Faleceu Sérgio Abrantes Mendes, antigo candidato à presidência do Sporting

Concorreu às eleições realizadas em 2006 e 2011.

Faleceu, aos 68 anos, Sérgio Abrantes Mendes, antigo candidato à presidência do Sporting, vítima de doença prolongada.

Filho de António Abrantes Mendes, jogador leonino nas décadas de 20 e 30 do século passado, o juiz foi candidato à presidência do emblema de Alvalade em 2006 e 2011, numas eleições ganhas por Soares Franco e Godinho Lopes, respetivamente. Na década de 80 foi presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube lisboeta.

Aos amigos e família enlutada, O JOGO presta sentidas condolências.