Declarações de Carlos Fernandes, treinador-adjunto do Sporting, que substituiu Rúben Amorim (infetado com covid-19), em reação à derrota (2-3), no reduto do Santa Clara, resultado que retirou o estatuto de invicto aos leões, na 17.ª ronda da Liga Bwin

Tempo de entrada de Daniel Bragança em campo e expulsão: "O Daniel entrou quando achámos que devia ter entrado. Mexeu com o jogo quando foi preciso. Infelizmente, foi expulso. É um menino sem maldade nenhuma. Isso é visível, de certeza, no lance [em que foi expulso ao atingir Ricardinho na perna]. Espero que o Daniel esteja preparado para treinar e entrar assim que puder."

Influência da derrota nos Açores: "Não influencia em nada. O Rúben [Amorim] já disse que temos um projeto a longo prazo [no clube]. O caminho faz-se de vitórias, derrotas, altos e de baixos. Hoje tivemos um baixo e queremos, o mais rapidamente, jogar e voltar ao alto."

Ambiente no balneário: "Está triste e frustrado, como é normal. Está habituado a ganhar. Querem voltar a ter a sensação de vencer. Perderam-se três pontos, nada mais do que isso."

