Marca o Sporting! Explosão de alegria em Alvalade! É Paulinho quem fatura o 3-2! Lance de insistência, com o avançado, lançado por Amorim na segunda parte, a desviar para as redes em cima do apito final, após cabeceamento de Coates.

