Exigência de Amorim justifica-se: "Muitos jogadores estão abaixo daquilo que podem fazer"

Amorim fez saber aos jogadores que não está satisfeito com o rendimento e o painel ouvido por O JOGO compreende-o. Tonel e Delfim, dois ex-jogadores do clube, e Luís Martins, antigo técnico na formação leonina, consideram normal que o técnico peça mais dos seus futebolistas para tentar inverter os resultados.

Anteontem, no dia seguinte à derrota com o Varzim, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, Rúben Amorim falou com o plantel em Alcochete e, dando "um murro na mesa", deixou claro aos seus jogadores que não está satisfeito com o rendimento destes por diversos motivos. Mais, fez questão de passar uma mensagem clara: exige-se mais esforço, maior intensidade e mais cabeça fria.

Reparos com o objetivo de despertar o plantel para a necessidade de dar a volta ao mau momento e retomar o trilho das vitórias o quanto antes.