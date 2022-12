Exibição de Porro não passou em claro em Inglaterra: "Incrível, meu amigo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Espanhol deixou mensagem nas redes sociais e Matheus Nunes comentou.

Com um golo e uma assistência, Porro protagonizou uma grande exibição na vitória (3-0) do Sporting frente ao Paços de Ferreira, para a ronda 14 do campeonato. Nas redes sociais, o lateral espanhol deixou uma mensagem de satisfação pelo triunfo e abordou a marca alcançada por Coates.

"Grande vitória no último jogo do ano em Alvalade. Parabéns Coates pelos pelos 300 jogos, orgulho em ti capitão. Obrigado sportinguistas, todos juntos", pode ler-se.

Atento à atualidade do clube leonino, Matheus Nunes, que se mudou para o Wolverhampton esta temporada, não deixou passar em claro a exibição do ex-companheiro. "Incrível, meu amigo", escreveu. "Saudades", respondeu Porro.