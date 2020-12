Ex-Sporting junta-se ao coro de críticas à arbitragem: "Sempre a meterem a mão"

Wendel, agora no Zenit, não passou ao lado da polémica do jogo entre os leões e o Famalicão.

Além de vários jogadores do Sporting, que se pronunciaram nas redes sociais em relação à arbitragem do jogo de sábado com o Famalicão, que terminou empatado (2-2), também um ex-atleta dos leões não passou ao lado da polémica.

Wendel, que foi vendido ao Zenit no verão, partilhou a sua indignação no Twitter: "Sempre a meterem a mão no Sporting, incrível mané! Queria ver se fosse contra", atirou o médio brasileiro.

A publicação do jogador canarinho contou com centenas de comentários de adeptos leoninos.