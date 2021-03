Ex-Sporting faz balanço: "Estou muito mais maduro do que quando saí de Portugal"

Wendel, médio brasileiro, trocou o Sporting pelo Zenit no último verão.

Foi no último verão que Wendel trocou o Sporting pelo Zenit, proporcionando um importante encaixe financeiro ao clube de Alvalade - cerca de 20 milhões de euros - e, em entrevista ao portal Globoesporte, faz um balanço do primeiro meio ano no futebol russo.

"Estou a dar uma resposta boa dentro de campo. A adaptação demora sempre um pouquinho, tanto na parte física como na tática. É o meu melhor momento aqui na Rússia, já estou adaptado ao clube, aos meus companheiros, com um entendimento melhor das funções de cada um em campo", começou por referir o internacional jovem pelo Brasil, que identifica diferenças entre o estilo de jogo em terras lusas e o da Rússia:

"Pela forma como a equipa joga e pelas minhas características, a equipa técnica pede sempre que eu me aproxime da grande área e finalize de meia distância. É um pouco diferente de Portugal, onde tinha que fazer a bola girar rápido, com toques curtos", explicou Wendel, que em seis meses, notou um amadurecimento enquanto pessoa:

"Dentro de campo e nos treinos a bola é a linguagem universal. Fora do clube, vou ficando mais velho e aprendo a lidar melhor com as situações. Sinto-me muito mais maduro do que quando saí de Portugal", assegurou o médio de 23 anos, que alimenta o sonho de participar nos Jogos Olímpicos do próximo verão. "É impossível não pensar nisso. Tenho muita vontade de disputar as Olimpíadas e tenho trabalhado com o professor Jardine [selecionador olímpico do Brasil] ao longo destes últimos anos. Sei que a convocatória só vai surgir se o meu trabalho no clube for bem feito", finalizou.