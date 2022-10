Ex-diretor de comunicação: "O Sporting não pode ser isto!"

Nuno Saraiva criticou "bando idiotas que fez de tudo para desestabilizar a equipa" no jogo frente ao Casa Pia, que o Sporting acabou por vencer por 3-1.

Nuno Saraiva, antigo diretor de comunicação do Sporting, defendeu o clube nos incidentes do jogo frente ao Casa Pia, "atirando-se" a um grupo de adeptos terá feito "de tudo para desestabilizar a equipa dentro do campo", numa partida que os "leões" começaram a perder mas acabaram a vencer, por 3-1.

"Em Alvalade, um bando de idiotas que fez de tudo para desestabilizar a equipa dentro do campo, perdeu o pio a meio da segunda parte, mal o Paulinho fez o primeiro golo. O Sporting Clube de Portugal não pode ser isto!", escreveu Nuno Saraiva no Twitter.

Recorde-se que a receção do Sporting ao Casa Pia ficou marcado por episódios de violência entre a polícia e a claque Juventude Leonina, que levou mesmo o clube verde e branco a dar "por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina".

