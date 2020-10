Rúben Amorim, treinador do Sporting, em antevisão ao clássico frente ao FC Porto, agendado para as 20h30 de amanhã, sábado.

Sérgio Conceição prepara de forma diferente o jogo frente ao Sporting? "Eu não conheço o mister Sérgio Conceição, mas não acredito que trabalhe ou que prepare menos um jogo contra outra equipa em comparação com [o que faz com o] Sporting. Trabalhamos sempre da mesma forma, queremos vencer, queremos melhorar, ser mais dominadores, por vezes somos muito dominadores, mas não dura muito tempo, sabemos disso. Queremos crescer de jogo para jogo. Não ligamos muito ao que os outros treinadores dizem, ligamos mais ao que vemos e sentimos durante a semana, estamos em crescendo e vai com certeza ser um grande jogo".

O que o Sporting tem de fazer para ser bem sucedido no clássico: "O FC Porto tem muitos bons fatores, mas acho que o que o Sporting tem de fazer realmente é igualar a intensidade e agressividade do FC Porto, isso é muito importante, temos de ser muito fortes na abordagem do jogo, é o principal fator. O FC Porto tem muitos pontos fortes, o Sporting também o tem, são equipas que se já se conhecem. Mas o Sporting tem de se atirar ao jogo de cabeça, tem de ser muito forte, muito intenso e querer ganhar o jogo. Não ter medo de nada e enfrentar o jogo com muita agressividade".