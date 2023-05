Eric Dier chegou muito jovem a Portugal, onde deu nas vistas ao serviço do Sporting.

Eric Dier representa atualmente o Tottenham, é internacional inglês, mas Portugal é um país que lhe diz muito, ou não tivesse integrado, ainda menino, os escalões de formação do Sporting, onde também deu os primeiros passos como profissional.

"É sempre esquisito quando Portugal e Inglaterra jogam. Obviamente, sou inglês, mas sim... Eu digo sempre que sou inglês, mas sou de Portugal. É assim que eu explico. Porque, sim, eu quando fui para Portugal não me lembro de nada de Inglaterra. Antes de ir para Portugal eu tinha sete anos. Não me lembro de nada e, para mim, Portugal foi o país que me criou. Então, eu acho que é assim que eu explico sempre: sou inglês, mas sou de Portugal, e por isso, esse tipo de jogo foi sempre difícil para mim", admitiu o central, numa entrevista à Eleven Sports.

"Do que eu mais gosto quando vou a Portugal, que aqui não se tem, é o sumo de laranja natural. Para mim, as laranjas de Portugal são diferentes das de cá. Cá não existe. Para mim, é isso. Ir a Portugal e o pequeno-almoço do café, sabe? Aquele ambiente do café, pequeno-almoço... Isso, se calhar, é a coisa de que eu gosto mais. É aquele sumo de laranja natural, um croissant misto - uma coisa assim -, que aqui não há... Isso não existe. A comida é diferente, é completamente diferente. É como o tempo, é completamente diferente. Bifinhos com natas, cogumelos e arroz... O arroz de Portugal! Aqui não existe também", comparou ainda.