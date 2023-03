Gonçalo Inácio e Fávio Vieira no duelo da primeira mão

Beto venceu a competição por quatro vezes na carreira. Vê o Sporting com capacidade para eliminar o Arsenal.

Beto, antigo guarda-redes internacional português, não tem dúvidas: o Sporting tem de apostar tudo na Liga Europa.

"Para venceres seja a Liga Europa, seja a Liga dos Campeões, seja a própria Liga, tens de vencer os melhores e, neste momento, um dos favoritos será mesmo o Arsenal, que eu acho que está ao alcance do Sporting", afirmou o quatro vezes vencedor da prova europeia, três pelo Sevilha e uma ao serviço do FC Porto.

"Em muitas eliminatórias, defrontámos equipas que, em teoria, eram superiores ao Sevilha e, no entanto, o nosso foco era tão grande, a nossa vontade de chegar à final era tão grande, que conseguimos [vencer]. Eu acredito que o Sporting pode conquistar a Liga Europa, e se eu acredito, acho que o Sporting tem de ser o primeiro a acreditar", disse ainda à Rádio Renascença.

O Sporting joga em Londres na quinta-feira, depois do empate a dois golos em Alvalade para a primeira mão dos oitavos de final. Beto diz ser essencial "gerir os tempos de jogo". "A eliminatória está completamente em aberto, completamente empatada. O Arsenal vai querer resolver o jogo logo no princípio, para lhe dar algum conforto e alguma tranquilidade, e se o Sporting conseguir gerir muito bem os momentos do jogo, acredito que tem qualidade e executantes para surpreender em Londres", rematou.