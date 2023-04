Estugarda não dá os 15 milhões por Tiago Tomás e Sporting desce a fasquia

Estugarda não planeia avançar 15 M€ pela opção de compra. Sporting tenta negociar um pouco abaixo. Plano dos verdes e brancos é lucrar com excedentários de modo a investir no plantel para 2023/24 e o avançado campeão em 2020/21 não entra nos planos imediatos de Rúben Amorim.

O Estugarda não irá acionar a opção de compra por Tiago Tomás, que está cifrada em 15 milhões de euros. O clube alemão não considera que o alto investimento faça sentido para o seu projeto a longo prazo. Nesse âmbito, o Sporting vai entrar no terreno para tentar garantir a venda do avançado formado em Alcochete, sabe O JOGO. O clube de Alvalade admite baixar a fasquia exigida.

O Estugarda poderia ter aplicado 11 M€ em janeiro para ter o jogador a título definitivo, só que não tendo a permanência assegurada na Bundesliga - está no 16.º posto e em posição de ter de jogar o play-off para evitar a despromoção - considerou que não seria prudente apressar o plantel para 2023/24. O Sporting tentará negociar o jogador por um valor entre os 7,5 e os 10 M€, ciente de como o encaixe será importante para atacar o próximo defeso, nomeadamente o avançado que Amorim pretende.

Tiago Tomás, como Amorim relembrou há dias, foi campeão em 2020/21 e é considerado um ativo de potencial e a intenção é lucrar com a sua venda, daí que não seja equacionado um possível regresso a Alvalade, apesar da boa relação entre ele e Amorim. As mudanças de treinador no Estugarda não ajudaram ao negócio. Sebastian Hoeness é o técnico há quatro jogos e TT foi utilizado em três, mas como suplente (51 minutos). O português marcou dois golos este ano, somando três assistências. Na meia época passada no clube, fez quatro golos.