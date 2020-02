Estrela maior na vitória com o Boavista pode ir parar... ao banco

Alterações do lado turco pedem equipa mais experiente. Equatoriano trabalha forte sem bola.

Estrela maior no triunfo (2-0) do Sporting no domingo, em casa, diante do Boavista, Gonzalo Plata não deverá começar de início diante do Basaksehir, quinta-feira, no Estádio Fatih Terim.

Apesar da boa resposta que deu contra a formação de Daniel Ramos, fazendo a assistência para o primeiro golo e anotando o segundo, o equatoriano ainda não está "no ponto" a nível defensivo para Silas, que tal como explicou ontem na sua antevisão ao embate na Liga Europa (ver páginas 10 e 11), espera alterações do lado turco em termos de organização, mudanças que vão obrigar, também, o leão a ter alguns recursos.

A adaptação do camisola 20 está a decorrer de forma natural e o técnico não vai permitir que a jovem promessa dê um passo maior que a perna, neste caso desperdiçando o seu talento quando o momento ainda não pede demasiados minutos; aliás, esta época, e nos 10 jogos que realizou pelos verdes e brancos, Plata só por uma vez foi totalista, precisamente com os axadrezados - antes disso, o máximo que tinha jogado foram 30 minutos no triunfo (2-1) caseiro contra o Portimonense, a contar para o campeonato (jornada 20).

Bolasie e Jovane são, assim, os nomes que devem sustentar as alas do leão amanhã.