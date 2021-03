Estreia na Seleção dá força à intenção do Sporting: Nuno Mendes pode sair por 70 milhões

Manchester City, Liverpool, Juventus, Barcelona, Real Madrid... e outros tantos: todos têm o jovem lateral-esquerdo na lista de jogadores referenciados e

a maioria parece disposta a uma "loucura" no defeso

A estreia de Nuno Mendes pela Seleção Nacional, consumada com a titularidade no triunfo (1-0) de quarta-feira diante do Azerbaijão - ontem voltou a ser utilizado por Fernando Santos -, deu maior expressão à intenção da SAD do Sporting, que como O JOGO noticiou no início de março, entende que o jovem lateral-esquerdo, de apenas 18 anos, pode bater recordes no verão, neste caso com uma transferência por valores muito próximos da sua cláusula de rescisão, de 70 milhões de euros (M€).

Numa época onde foi acumulando abordagens, ora junto da administração, ora junto dos seus representantes, de "tubarões" que vão desde o Manchester City e Liverpool a Juventus e Real Madrid, o ala leonino ganhou, agora, outra exposição com a titularidade nos AA portugueses, até porque se tornou o mais jovem defesa canhoto a jogar de quinas ao peito e logo ao lado de craques internacionais como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e até mais jovens, mas com muito talento, como João Félix.

Jogando na antecipação, a administração liderada por Frederico Varandas reviu, em dezembro, o contrato do jogador da "cantera", não lhe mexendo na duração (2025), mas aumentando-lhe a cláusula em 25 M€, dos 45 M€ para os 70 M€. Foi o primeiro sinal de que o Sporting entendia que Nuno Mendes seria protagonista no próximo defeso, onde além desta tal subida aos "graúdos" de Portugal também pode passar a ter no currículo um campeonato nacional - apesar de continuar a não se assumir como candidato, o leão assim o espera.

E pergunta-se: não serão os 70 M€ uma quantia demasiado elevada para uma defesa, um lateral-esquerdo? Fizemos o levantamento do mercado da história do futebol e encontramos quem tivesse pagado mais pela posição, quando o Bayern Munique largou 80 M€ para contratar Lucas Hérnandez ao Atlético de Madrid.

Não existindo, ainda, qualquer proposta oficial pelo miúdo, a verdade é que em Alvalade cresce a crença que Nuno vai sair por valores próximos, por exemplo, aos de Bruno Fernandes, que apesar dos 55 M€ fixos, tinha variáveis de 25 M€, 10 M€ deles de fácil concretização - o negócio foi de 80 M€.

Fechamos com um por maior, o facto de o miúdo já estar debaixo da asa do capitão da Seleção, Cristiano Ronaldo, que fez questão, antes da estreia, de dar-lhe uma motivação extra, mostrando-se disponível para o ajudar na adaptação a uma nova realidade. Também o próprio Bruno Fernandes, com quem conviveu do Sporting, tem passado tempo com o lateral.