Estreia de Hjulmand e mudanças: o onze provável do Sporting contra o Casa Pia

Hjulmand deve jogar hoje (20h15), seja a titular ou saindo do banco. Nuno Santos está pronto para fazer o primeiro jogo oficial da temporada. Mudanças nas duas alas são previsíveis e podem motivar também troca de Trincão por Edwards.

O Sporting vai, garantidamente, apresentar frente ao Casa Pia um onze diferente daquele que Rúben Amorim escolheu para o jogo com o Vizela. Para lá de alterações que venham a ser ditadas por opção do treinador, há uma obrigatória: Daniel Bragança está lesionado e não será convocado, como explicou o técnico em conferência de Imprensa. Ou seja, abre-se automaticamente uma vaga no meio-campo.

Um lugar para o qual surgem nesta altura dois candidatos óbvios, sendo certo que o eleito irá jogar com Morita. Pedro Gonçalves fez a segunda parte do jogo com o Vizela a médio, ficando o nipónico com maiores preocupações defensivas. Contudo, agora já está disponível o reforço Hjulmand e como Amorim afirmou, está pronto para ser opção. O técnico não deu pistas se o dinamarquês vai ser titular, mas as características mais defensivas deste poderão ser um ponto a favor diante de uma equipa forte ofensivamente.

Na quarta época de leão ao peito e dois dias depois de ter renovado, também Nuno Santos deve estrear-se esta época. O ala canhoto falhou por lesão o primeiro jogo do campeonato, mas é forte candidato ao onze e a sentar Matheus Reis. A confirmar-se, é também provável que se dê uma troca no flanco direito, com o mais experiente e defensivo Esgaio a substituir o atrevido e jovem Geny Catamo. Isso poderá também contribuir para uma troca no ataque, entrando Edwards para o lugar de Trincão (se Pote ficar no ataque), pela maior rotina que o inglês tem com Esgaio.

Onze provável do Sporting: Adán; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Edwards, Gyokeres e Pedro Gonçalves.