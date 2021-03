Estreia de Essugo pelo Sporting chega a Espanha, que não esquece recorde de Ronaldo

Imprensa espanhola não passou ao lado da estreia histórica de Dário Essugo pelos leões.

Ao ser lançado em campo na segunda parte do jogo entre Sporting e V. Guimarães (1-0), no sábado, Dário Essugo entrou na história do clube de Alvalade, tornando-se no jogador mais jovem de sempre a estrear-se pelos leões em jogos oficiais, com apenas 16 anos e seis dias.

O feito do jovem médio-defensivo - que foi acompanhado de lágrimas de emoção após o apito final - não passou ao lado da imprensa espanhola, que destacou o cumprimento de um sonho por parte do "produto" da formação do Sporting.

E, como não poderia deixar de ser, até Cristiano Ronaldo foi chamado "à baila" pelo diário Marca, que aponta um dos muitos recordes do astro português como próximo objetivo de Essugo: tornar-se o mais jovem de sempre a faturar de leão ao peito. O CR7 é o detentor da marca, com 17 anos, oito meses e dois dias.