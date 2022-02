Rúben Amorim: "Estreia de Edwards? Vai adaptar-se bem e precisa de se divertir"

Declarações do treinador do Sporting após o triunfo, por 1-4, sobre o Belenenses, em jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin, no Jamor, no qual Marcus Edwards cumpriu os primeiros minutos

Estreia de Edwards: "Obviamente num jogo controlado, contra um sistema de três centrais, pelo que ele percebia facilmente quem tinha de pressionar. É um jogador inteligente, com formação num grande clube inglês, vai adaptar-se bem. Espero que se divirta. É um jogador que precisa de se divertir."

Mais difícil do que esperava: "Não. O Belenenses é uma equipa do campeonato, apesar de estar no último lugar. Tivemos o domínio do jogo, muitas mais ocasiões [para marcar golo], controlámos o jogo do princípio ao fim."

Mais vantagem sobre o Benfica: "Temos o foco em nós. Aproximámo-nos do primeiro lugar, mantivemos a posição, aumentámos a vantagem para o terceiro [Benfica], mas o que interessava era ganhar e manter a dinâmica."

Plantel reforçado para atingir o 1.º lugar: "Não sabemos, só no fim. Mesmo sem o plantel reforçado, acreditava num plantel forte, sempre o disse. Teve alguns ajustes [neste mercado], o normal no nosso campeonato. O que fizemos neste mercado já estava pensado e antecipámos mexidas do próximo ano. Conseguimos fazer modificações e ainda bem. Há mais tempo para trabalhar. Estes jogadores enquadram-se bem com o nosso momento atual."