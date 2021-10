Estreia à vista como titular no Sporting: "Rouba bolas, recupera e não é de dar porrada"

Ugarte vai estrear-se no onze, na posição onde deu nas vistas no Uruguai, para dar descanso a Palhinha, que somou muitos minutos na Seleção portuguesa.

O jogo contra o Belenenses, sexta-feira, para a Taça de Portugal, marcará a estreia de Manuel Ugarte como titular com a camisola do Sporting.

E jogará na posição mais defensiva do meio-campo onde habitualmente reina João Palhinha. O internacional português somou pela Seleção um total de 102", contra Catar e Luxemburgo, e será poupado contra os azuis no Restelo, abrindo espaço para que o médio uruguaio regresse ao ponto de partida da sua carreira, como trinco, posição na qual deu nas vistas no Fénix antes de rumar ao Famalicão, onde foi mais vezes oito.