Estrearam-se a marcar pelo Sporting e um deles tem um percurso curioso

Dupla de miúdos da formação entrou na festa e faturou pela equipa principal. O segundo até bisou.

O vendaval de golos do Sporting no campo emprestado do Sacavenense (Jamor) teve dois protagonistas que se estrearam nessas andanças ao serviço da equipa principal: o defesa Gonçalo Inácio, que fez o primeiro jogo a titular esta temporada, e o avançado Pedro Marques, que voltou a representar a equipa principal, depois de o ter feito ainda com o holandês Marcel Keizer ao leme.

O atacante, refira-se, bisou em apenas três oportunidades, enquanto o colega marcou o golo que fechou a goleada, nos descontos. O percurso de Pedro Marques é o mais curioso, pois depois de se estrear com Keizer, foi emprestado a clubes do país do treinador, procurando, entretanto, um espaço fixo onde competir - aparece, em maioria, pela equipa B.