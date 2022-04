Declarações de Miguel Braga, assessor de comunicação do Sporting

"A estratégia de comunicação do Benfica é contraproducente", afirmou esta segunda-feira, Miguel Braga, na Sporting TV. Em causa, a posição do Benfica sobre a arbitragem no Sporting-Paços de Ferreira, com uma publicação nas redes sociais logo após o final da partida da 28ª jornada.

"Tem tudo para correr mal. A preocupação devia ser interna e não com fantasmas ou com terceiros. Os próprios sócios e adeptos do Benfica não percebem bem esta estratégia. A estratégia de comunicação do Benfica parece querer tratar os benfiquistas como tolos", disse no programa Raio-X.

"O treinador do Benfica no final admitiu que a equipa não jogou bem. Vir a seguir apontar o dedo desta forma. Sinceramente, acho que não é boa estratégia", acrescentou o assessor do Sporting.