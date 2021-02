Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo médio italiano, Ivone de Franceschi, que ajudou à conquista do campeonato nacional do Sporting na época 1999/20, abordou atual momento do emblema leonino.

Ivone de Franceschi, antigo médio italiano que ajudou à conquista do campeonato nacional do Sporting na época 1999/20, comentou o atual momento do emblema leonino, revelando acreditar que este será o ano dos leões.

"Este ano parece que há sintonia, unidade, a equipa joga bem. Este é o ano. [o Sporting já] Venceu a Taça da Liga, já venceu o Benfica neste campeonato e isto é uma melhoria. Estou seguro de que o Sporting será campeão", começou por dizer em declarações à Antena 1, falando depois dos jogadores jovens e do espírito criado por Rúben Amorim.

"Talvez tenha sido a juventude que trouxe o Sporting aos bons momentos. Tem jogadores com vontade, espírito de grupo e qualidade. O treinador e o clube criaram ambiente para chegar a estes resultados", acrescentou, antes de concluir:

"Sigo praticamente todas as páginas relacionadas com o Sporting. Adeptos não abdicam de um grande amor apesar dos resultados. Para mim o Sporting é o único em Lisboa, em Portugal."