"Estou no meu clube do coração e no Europeu, que mais posso pedir?"

Daniel Bragança cresce no Sporting e brilha na Seleção

Médio foi destaque na vitória sobre a Suíça, pela Seleção de Sub-21, e mantém postura humilde quanto ao futuro, preferindo desfrutar do presente.

Titularidade no Sporting: "A prova tem de ser todos só dias. Tento aproveitar o momento, desfrutar e não pensar muito. Continuar com o meu trabalho, com a minha humildade e dia após dia fazer o meu trabalho como sempre. Tenho o prazer de fazer aquilo que gosto e penso em fazer o meu trabalho. O que tiver de acontecer acontecerá."

Melhor momento da carreira: "Sim, posso dizer que sim. Tive excelentes anos, mas agora estou no patamar mais acima, estou muito feliz, quero desfrutar, nem quero pensar muito nisso, apenas desfrutar e ser feliz. Estou no Sporting, o meu clube de coração, estou no Europeu de sub-21, o que posso pedir mais? Estou feliz e a aproveitar."