Esteve perto do Real e não esquece o Sporting: "40 mil pessoas a cantar o meu nome..."

Capel lembra os tempos vividos no Sporting

Diego Capel recorda alguns momentos marcantes da carreira.

Diego Capel deixou o Sporting na temporada 2014/15 mas tem bem vivo na memória o tempo em que vestiu a camisola do clube leonino. Em declarações ao canal de Youtube "Idolos", o espanhol viajou pelo passado e partilhou com carinho a passagem por Portugal.

"Foi difícil deixar o clube da minha vida (Sevilha), mas também precisava de mudar depois de tantos anos. O Sporting já se interessava por mim há algum tempo e depois de vencer o Campeonato da Europa de Sub-21 era altura de sair para me sentir importante, por mais difícil que fosse. Senti-me muito amado, fiquei impressionado ao ouvir 40 mil pessoas a cantar o meu nome no José Alvalade. Jogámos uma semifinal da Taça UEFA, ganhámos uma Taça de Portugal...", lembrou.

E foi no campeonato português que Capel trabalhou com alguns dos treinadores que mais o marcaram. "Juande, Jiménez e Caparrós, na minha passagem pelo Sevilla, e depois Jardim no Sporting, mas também Jesualdo Ferreira e Domingos Paciência ajudaram-me muito", enumerou.

O antigo extremo contou ainda como esteve perto de rumar ao Real Madrid. "Estava praticamente fechado. Chamaram-me e disseram-me que se o Drenthe saísse, o Real Madrid contrataria-me, mas devido às circunstâncias não saiu e fiquei sem cumprir aquele sonho. Falei com o Mijatovic, que era então diretor desportivo. Ele disse-me que já me seguiam há muito tempo e que me queriam", disse.

Capel, hoje com 33 anos, representou o Sporting entre 2011/12 e 2014/15. Passou depois por Génova, Anderlecht, Extremadura e Birkirkara, este último um clube de Malta.